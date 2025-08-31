Kumluca'da 30 Ağustos Zafer Kupası Voleybol Müsabakaları Düzenlendi

Kumluca'da 30 Ağustos Zafer Kupası Voleybol Müsabakaları Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında voleybol turnuvası gerçekleştirildi. Müsabakaların ardından Kaktüs Band konseri ile coşku doruğa çıktı. Etkinliğe katılan Kumluca Belediye Başkanı, zafer bayramının milletin birlik ve beraberliğini simgelediğini vurguladı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 30 Ağustos Zafer Kupası Voleybol müsabakaları gerçekleştirildi.

Kumluca Belediyesince Günay Sahil Tesisleri'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında, 30 Ağustos Zafer Kupası Voleybol Turnuvası 3. Tur grup maçları yapıldı.

Müsabakaların ardından sahneye çıkan Kaktüs Band Müzik Grubu, seslendirdiği şarkılarla vatandaşlara zafer bayramı coşkusunu yaşattı.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, 30 Ağustos'un yalnızca askeri bir başarı değil milletin birlik ve beraberlik, aynı kararlılık ve inançla hareket ettiğinde neleri başarabileceğinin en güçlü ifadesi olduğunu belirtti.

Etkinliklere, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kıymacı, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
Okullarda siyah ayakkabı zorunluluğu iddiasına MEB'den açıklama

Okullarda tek tip ayakkabı zorunlu mu olacak? MEB'den açıklama var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de neler oluyor? Takım Ankara'da kargo bölümünden dışarı çıkarıldı

Tepkilerden korkuldu! Takım havalimanından bakın nasıl çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.