Kumluca'da 30 Ağustos Zafer Kupası Voleybol Müsabakaları Düzenlendi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 30 Ağustos Zafer Kupası Voleybol müsabakaları gerçekleştirildi.

Kumluca Belediyesince Günay Sahil Tesisleri'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında, 30 Ağustos Zafer Kupası Voleybol Turnuvası 3. Tur grup maçları yapıldı.

Müsabakaların ardından sahneye çıkan Kaktüs Band Müzik Grubu, seslendirdiği şarkılarla vatandaşlara zafer bayramı coşkusunu yaşattı.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, 30 Ağustos'un yalnızca askeri bir başarı değil milletin birlik ve beraberlik, aynı kararlılık ve inançla hareket ettiğinde neleri başarabileceğinin en güçlü ifadesi olduğunu belirtti.

Etkinliklere, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kıymacı, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.