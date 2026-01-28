Haberler

Iğdır'da külçe altın satma vaadiyle para toplayan 4 şüpheli yakalandı

Iğdır'da, külçe altın satma vaadiyle vatandaşlardan 3 milyon 900 bin lira toplayan 4 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda tarihi sikke, ata altın ve gümrük kaçağı altın ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne müracaatta bulunan birçok kişi, F.V, S.V, Ö.K. ve Y.A'nın kendilerinden külçe altın satma vaadiyle para aldıklarını ancak altınları teslim etmediklerini bildirdi.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis, 4 şüphelinin adreslerinde yapılan aramada 308 tarihi sikke, 165 ata altın, 5 gümrük kaçağı külçe altın ve 139 bin 600 dolar ele geçirdi.

Malzemelere el koyan ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

