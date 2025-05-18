Küçükçekmece'de Galatasaray Şampiyonluk Kutlamasında Havai Fişek Patladı

Küçükçekmece'de Galatasaray Şampiyonluk Kutlamasında Havai Fişek Patladı
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Küçükçekmece'de Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında havai fişeğin patlaması sonucu bir otomobilde yangın çıktı. Kazada 4 kişi yara almadan kurtulurken, itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti.

Küçükçekmece'de, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında içinde havai fişek patlayan otomobilde hasar oluştu.

Kartaltepe Mahallesi Merkez Caddesi'nde ilerleyen 34 AR 3024 plakalı araçta, kutlama amacıyla yakılan havai fişeğin patlaması sonucu yangın çıktı.

Otomobilde bulunan 4 kişi araçtan yara almadan inerken, çevredekiler yangına müdahale etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hasar gören otomobil olay yerinden çekildi.

Ayrıca otomobilde havai fişeğin patladığı anlar çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, araçta patlayan havai fişek nedeniyle çevredeki vatandaşların yaşadığı panik yer aldı.

Kaynak: AA / Engin Zafer - Güncel
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