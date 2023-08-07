Küçükçekmece Belediyesi Yolları Yeniliyor

Küçükçekmece Belediyesi, asfalt kaplama ve yama çalışmalarıyla kent sakinlerini kaliteli ulaşım ağlarıyla buluşturuyor. Son 4 yılda 113 kilometre yolun asfaltı yenilenirken, 435 bin metrekare alanda asfalt yama çalışması gerçekleştirildi. Üstyapı çalışmalarının ardından yollara trafik çizgileri de çizilerek trafik güvenliği sağlanıyor.

Küçükçekmece Belediyesi, kent sakinlerini kaliteli ulaşım ağlarıyla buluşturmak amacıyla asfalt kaplama ve yama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçede son 4 yılda 130 bin ton asfaltla ortalama 6 metre genişliğinde 113 kilometre yolun asfaltı yenilenirken, 83 bin 500 ton asfalt ile 435 bin metrekare alanda asfalt yama çalışması gerçekleştirildi.

Küçükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede mevcut sokaklarda ve caddelerde çökmelerin yanı sıra altyapı ve üstyapı bozulmalarını tespit ederek, 24 saat aralıksız asfalt serim çalışmalarına devam ediyor.

İlçelilerin yaşam kalitesini ve konforunu artırmaya yönelik faaliyetleri sürdürdüklerini kaydeden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, şöyle konuştu:

"Yaz boyunca yoğun trafik akışının olduğu yerler başta olmak üzere ilçemizin dört bir yanındaki cadde ve sokaklarda bulunan?yollarda yenileme ve lokal asfalt yama çalışmalarını sürdürüyoruz. Öncelikle ihtiyaca yönelik ve programlı bir şekilde bu çalışmalar devam ediyor. Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde yaşandığı bu günlerde özveri ile çalışmalarına devam eden tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Üstyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışmalarının ardından yollara trafik çizgileri de çizilerek araç ve yayaların trafik güvenliği sağlanıyor. Bu kapsamda kent genelinde son 4 yılda 91 bin metre yolda trafik çizgisi çalışması yapıldı.