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Küçükbaş hayvancılıkta kredi limiti 2 milyon liraya yükseltildi

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- "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" Projesi'nde 1 milyon 200 bin lira olan kredi üst limiti 2 milyon liraya çıkarıldı

Edirne'de küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla yürütülen "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında üreticilere sağlanan kredi limiti 2 milyon liraya çıkarıldı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilik ile Ziraat Bankası işbirliğinde yürütülen proje kapsamında üreticilere sağlanan kredi desteğinde artışa gidildi.

Daha önce 1 milyon 200 bin lira olan kredi limiti, imzalanan protokolle 2 milyon liraya yükseltildi.

Destekle üreticilerin işletmelerini büyütmeleri, hayvan varlığını artırmaları ve üretim kapasitelerini geliştirmeleri amaçlanıyor.

Açıklamada, tarım ve hayvancılığın sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi, kırsal ekonominin güçlendirilmesi ve üreticilerin desteklenmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: AA
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