Küba'ya Çin'den Otobüs Onarım Yardımı

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Küba'nın Guanajay kentinde, Çin hükümetinin otobüs onarımı ve yenilenmesi için sağladığı yardım projesi kapsamında otobüs parçaları ve aksesuarlarının teslimatı için bir tören düzenlendi.

GUANAJAY, 1 Ağustos (Xinhua) -- Küba'nın Guanajay kentindeki otobüs imalat fabrikasında bir otobüsü kontrol eden işçi, 31 Temmuz 2025.

Çin hükümetinin, otobüs onarımı ve yenilenmesi için Küba'ya sağladığı yardım projesi kapsamında otobüs parçaları ve aksesuarlarının teslim edilmesi vesilesiyle düzenlenen tören perşembe günü Küba'nın Guanajay kentinde gerçekleştirildi. (Fotoğraf: Joaquin Hernandez/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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