Haberler

Küba'nın Eski Ekonomi Bakanı Fernandez'e casusluktan ömür boyu hapis cezası verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küba'nın eski ekonomi bakanı Alejandro Gil Fernandez, casusluk suçlamasıyla ömür boyu hapes cezasına çarptırıldı. Yüksek Mahkeme, Gil'in yetkilerini kötüye kullandığını ve rüşvet aldığını belirtti.

Küba'nın Eski Ekonomi Bakanı Alejandro Gil Fernandez, casusluk suçlamasıyla ömür boyu hapse mahkum edildi.

Yüksek Mahkeme tarafından açıklanan kararda, Gil'in kendisine verilen yetkileri kişisel çıkarı için kötüye kullandığı, yabancı şirketlerden para aldığı ve bazı yetkililere rüşvet verdiği belirtildi.

Kararda Gil, casusluk suçlamasıyla ömür boyu hapse mahkum edilirken, ayrı bir davada rüşvet, evrakta sahtecilik ve vergi kaçakçılığı gibi suçlardan 20 yıl hapis cezası aldığı ifade edildi.

Mahkeme, Gil'in tam olarak ne yaptığına veya bilgileri kimin için topladığına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Bu karar, ülkede son yılların en üst düzey yargılamalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Gil, 2018-2024 yıllarında ekonomi bakanlığı görevini yürütmüş, 2019'da devlet başkanı yardımcılığına getirilmişti.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
Bahis skandalı büyüyor: 22 hakem daha PFDK'ye sevk edildi

Bahis skandalında yeni perde! 22 isim daha tespit edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
İki komşu ülke arasında çatışma şiddetleniyor! Ölü sayısı yükseldi

İki komşu arasındaki çatışma şiddetleniyor! Yerleşim yerleri vuruldu
Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Ufacık çocuk ya, şuraya bak

Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Yazık günah
Görüntü Türkiye'den! Nedeni de hayli enteresan

Görüntü Türkiye'den! Olay kadar nedeni de enteresan
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Tatil adasında 17 erkekle birlikte yakalandı

Dünyaca ünlü tatil adasında 17 genç erkekle birlikte yakalandı
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Herkes merak ediyordu! Rodrigo Becao'nun neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Herkes merak ediyordu! Neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı
Engin Çağlar'ın çocuklarından miras iddialarına sert cevap! İlk ağızdan açıkladılar

Milyarlarca liralık miras söylentisi! Çocuklarından açıklama geldi
Hamam böceği yedirilen gencin dosyasında karar! Avukat isyan etti

Türkiye'nin günler konuştuğu olayda avukatı isyan ettiren karar
Yeni virüs ülkeyi kaosa sürükledi! Halk hastane koridorlarında yatıyor

Yeni virüs hastaneleri çaresiz bıraktı! Artık koridorlarda yatıyorlar
Dev bankadan altın için ezber bozan uyarı: Her an patlayabilir

Yatırımcılar aman dikkat! Altın için ezber bozan uyarı
Malatya'da kaybolan Alzheimer hastası ölü bulundu

Malatya'da kaybolan Alzheimer hastası ölü bulundu
title