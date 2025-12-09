Küba'nın Eski Ekonomi Bakanı Fernandez'e casusluktan ömür boyu hapis cezası verildi

Küba'nın Eski Ekonomi Bakanı Alejandro Gil Fernandez, casusluk suçlamasıyla ömür boyu hapse mahkum edildi.

Yüksek Mahkeme tarafından açıklanan kararda, Gil'in kendisine verilen yetkileri kişisel çıkarı için kötüye kullandığı, yabancı şirketlerden para aldığı ve bazı yetkililere rüşvet verdiği belirtildi.

Kararda Gil, casusluk suçlamasıyla ömür boyu hapse mahkum edilirken, ayrı bir davada rüşvet, evrakta sahtecilik ve vergi kaçakçılığı gibi suçlardan 20 yıl hapis cezası aldığı ifade edildi.

Mahkeme, Gil'in tam olarak ne yaptığına veya bilgileri kimin için topladığına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Bu karar, ülkede son yılların en üst düzey yargılamalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Gil, 2018-2024 yıllarında ekonomi bakanlığı görevini yürütmüş, 2019'da devlet başkanı yardımcılığına getirilmişti.