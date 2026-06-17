Haberler

Küba Devlet Başkanı, Komünist Partisi'nin "Olağanüstü Genel Kurulu"nu toplama kararı aldığını bildirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ekonomiyi canlandırmak amacıyla hazırlanan reform paketini görüşmek üzere Komünist Parti Olağanüstü Genel Kurulu'nu 17 Haziran'da toplama kararı aldı. Reformlar, özel sektörün güçlendirilmesi ve dış ticarette esneklik gibi adımları içeriyor.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, "reform paketi"ni görüşmek üzere Küba Komünist Partisi'nin (PCC) "Olağanüstü Genel Kurulu"nu toplama kararı aldığını açıkladı.

Diaz-Canel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi Olağanüstü Genel Kurulu, yakın zamanda basına yaptığımız açıklamalarda ifade ettiğimiz dönüşüm önerilerini değerlendirmek üzere 17 Haziran'da toplanacak." ifadesini kullandı.

Prensa Latina haber ajansına göre, Küba yönetimi, ABD'nin ekonomik ve enerji yaptırımlarının etkilerini hafifletmek amacıyla Çin ve Vietnam'ın piyasa ekonomisi modellerinden esinlenen reformlarla Ada ekonomisini canlandırmayı hedefliyor.

Kurulda, özel sektörün güçlendirilmesi, tarım üreticilerinin döviz piyasasına erişimi ve yurt dışındaki Kübalıların yatırımlarının teşvik edilmesine yönelik düzenlemelerin görüşülmesi bekleniyor.

Uzmanlar, zirveyi "Küba ekonomisinde kontrollü serbestleşme yönünde kritik bir adım" olarak değerlendiriyor.

Diaz-Canel, geniş kapsamlı "reform paketi" açıklamıştı

Devlet televizyonuna 14 Haziran'da konuşan Diaz-Canel, reformların Washington'un baskılarından değil, ekonomiyi canlandırmak, merkeziyetçiliği azaltmak ve farklı kesimlere daha fazla özerklik sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini söylemişti.

Reform paketinin önümüzdeki haftalarda ülkenin en üst karar organlarından biri olan Küba Komünist Partisi (PCC) Siyasi Bürosu'nun onayına sunulacağını belirten Diaz-Canel, paketin daha sonra tek kamaralı yasama organı Halk Gücü Ulusal Meclisi'nde (ANPP) görüşüleceğini ifade etmişti.

Diaz-Canel, tarımda üreticilere daha fazla esneklik sağlanacağını dile getirerek, dış ticarette devlet şirketlerinin zorunlu aracılık rolünün kaldırılacağını ve araç ithalatındaki kısıtlamaların sona ereceğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
FED, faizi sabit bıraktı

ABD'den piyasaların merakla beklediği karar geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Profesör Mahir İğde’den korkutan “Ejderha Nefesi' uyarısı: Çocukların yeni eğlencesi kabusa dönüşmesin!

Uzman isim o atıştırmalık için uyardı
'Polisler, durdurduğu şahsın üzerini çıkarmaya zorladı' iddiası! Soruşturma başlatıldı

Skandal görüntüler! Polislere anında soruşturma açıldı
2,5 milyon TL'ye araba aldı, gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı

2,5 milyon TL'ye araba aldı, gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı
CHP'de birçok il başkanı görevden alındı! Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir de var

Kılıçdaroğlu'ndan yeni "arınma" dalgası! İl başkanları görevden alındı
Rasim Arı AK Parti'ye geri dönüyor iddiası kulisleri hareketlendirdi

İYİ Parti’nin elindeki tek il belediyesi de AK Parti’ye geçiyor
Türkan Şoray, 'Panter Emel''in cenazesinde kahroldu

Cenazede kahroldu! Türkan Şoray'ı hiç böyle görmediniz
Kritik Paraguay maçı öncesi Milli Takım'daki kaosa Cumhurbaşkanı Erdoğan el attı

Kritik Paraguay maçı öncesi Milli Takım'daki kaosa Erdoğan el attı