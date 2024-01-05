KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çuvalcı, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde Ali Fatih Akçay'ın "Doğal renkler", "Haber"de Jose Colon'un "Hayat yolculuğu", "Spor"da Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" adlı fotoğraflarını oylayan Çuvalcı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerindeki umut hikayelerine odaklanan " Deprem : Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoş geldin", " Gazze : Kanıt"ta ise Belal Khaled'in "Çaresiz hayatlar" karelerini seçti.

Çuvalcı, bu yıl özellikle Gazze ve deprem konusunun işlenmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "İnşallah bir daha bu tür afetlerle, savaşlarla karşılaşmayız." dedi.

Gazze'de yaşananların fotoğraflarla dünyaya duyurulmasının önemli olduğuna işaret eden Çuvalcı, "Bu yıl özellikle Gazze'de yaşanan katliama ait fotoğrafların olması önemliydi. Özellikle dünya kamuoyuna bu fotoğrafları göndermek, vermek çok önemli. Oradaki acılar belki bununla bitmeyecek ama böyle bir kamuoyu oluşturmak, fotoğrafla birlikte böyle bir öncülük yapmak çok önemli ve değerli." diye konuştu.

Deprem kategorisini de değerlendiren Çuvalcı, "Bu kategoride kurtarma anındaki çok güzel sevinç fotoğrafları ve maalesef acı fotoğraflar da var. Allah bir daha yaşatmaz inşallah." ifadelerini kullandı.

Çuvalcı, en beğendiği fotoğrafın ise milli sporcu Mete Gazoz'a ait olduğunu dile getirerek, "Mete Gazoz hem gururumuz hem de fotoğraf tekniği açısından yüzünün bir tarafı siyah, bir tarafı beyaz çıkmıştı, o yüzden onu seçtim." dedi.