KSÜ'lü Öğrencilerin Tasarımları Yurt Dışına İhraç Ediliyor

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin tasarladığı çocuk ve bebek kıyafetleri ihraç ediliyor.

KSÜ, TEKNOKENT Kahramanmaraş ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) desteğiyle bir tekstil firması tarafından hayata geçirilen "Kahramanmaraş Moda ve Tasarım Akademisi" projesi kapsamında, Moda Tasarım Programı bünyesinde kurulan atölyede öğrenciler, mesleğin inceliklerini teorik ve pratik eğitimle öğreniyor.

Projeyle birlikte öğrenciler, hem üretim süreçlerinde aktif rol alıyor hem de sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücüne katkı sağlıyor.

Atölyede üretilen özgün tasarımlar, firma aracılığıyla Körfez ülkeleri başta olmak üzere uluslararası pazarlara sunuluyor.

KSÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Celal Kurşun, AA muhabirine, Moda Tasarım Programı bünyesinde kurulan atölye ile öğrencileri iş hayatına en iyi şekilde hazırlamayı ve sektörde aranan nitelikli tasarımcılar olarak yetişmelerini hedeflediklerini belirtti.

Proje kapsamında tekstil sanayisi üretiminin üniversiteye taşındığını aktaran Kurşun, şöyle konuştu:

"Üniversitemiz içinde yer alan Tasarım Bölümü Atölyesi ile öğrencilerimiz teorik eğitimin ardından sadece iki adım sonra proje ortağımızın atölyesinde üretime geçebiliyorlar. Kahramanmaraş Moda ve Tasarım Akademisi projesi ile öğrencilerimiz öğrendikleri bilgiyle staj programlarını tamamlıyorlar ve tekstil sanayi sektörünün nasıl ilerlediğini yaşayarak öğreniyorlar. Proje kapsamında kurulan iş yerimizde öğrencilerimizce üretilen ve tasarlanan bebek giyimi parçaları yurt dışına gönderiliyor."

Mezun olduktan sonra istihdam imkanları artıyor

Moda Tasarım Programı'nda 90 öğrencinin bulunduğunu dile getiren Kurşun, proje kapsamında yaz dönemi staj sürecinde öğrencilerin hem üretim deneyimi kazandığını hem de mezuniyet sonrası istihdam imkanlarının arttığını ifade etti.

TEKNOKENT Kahramanmaraş Genel Müdürü Oğuz Yerlioğlu da Kahramanmaraş Moda ve Tasarım Akademisi ile üniversite, öğrenci ve tekstil sanayi işbirliğini artırmak istediklerini söyledi.

Tekstil sektöründeki tasarım çeşitliliğini üniversite ile sanayi işbirliği sayesinde artırmayı hedeflediklerini anlatan Yerlioğlu, "Sürdürülebilirlik ve markalaşma konularında farkındalık oluşturarak kentin tekstil potansiyelini daha ileriye taşımayı amaçlıyoruz. Bu noktada Kahramanmaraş'ta bir tekstil firmamız çözüm ortaklığımız oldu. Proje kapsamında firmamız tekstil piyasasındaki tecrübelerini akademiye aktarırken öğrencilerimiz de teorik bilgilerini uygulamaya geçirme fırsatını yakalıyor." diye konuştu.

Tasarımlar seri üretimle birlikte yurt dışına gönderiliyor

HBDK Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Kuntay Nalbantoğlu, akademide uygulanan "çalış-öğren" modeli kapsamında öğrenciler tarafından çocuk ve bebek giyimi üzerine yapılan tasarımların, seri üretimle birlikte başta Körfez ülkeleri olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini kaydetti.

Nalbantoğlu, ikinci yılına giren projede hem öğrenci sayısını hem de üretim kapasitesini artırarak çalışmaları sürdürmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.