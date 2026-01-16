Haberler

Kovancılar Belediyesi 5 yeni aracı filosuna kattı

Kovancılar Belediyesi 5 yeni aracı filosuna kattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Kovancılar Belediyesi, kendi öz kaynaklarıyla 5 yeni aracı filosuna ekledi. Başkan Vahap Gök, hizmetleri güçlendirmek için önemli bir yatırım yaptıklarını belirtti.

Elazığ'da Kovancılar Belediyesi, 5 yeni aracı filosuna kattı.

Belediye hizmet binası önünde düzenlenen programda konuşan Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök, ilçede sunulan belediye hizmetlerini güçlendirmek için önemli bir yatırıma imza attıklarını söyledi.

Belediyenin tasarrufu esas alan ve öz kaynaklarını önceleyen bir anlayışla hareket ettiğini belirten Gök, şunları kaydetti:

"Herhangi bir kredi kullanmadan ve hibe almadan, tamamen kendi öz kaynaklarımızla araç filomuza 5 yeni araç kazandırdık. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğümüze 2 kabinli pikap ile belediyemizin farklı birimlerinde kullanılmak üzere 3 hizmet aracı aldık. İlçemize en iyi hizmeti sunabilmek için araç ve iş makinesi parkımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Kovancılar'ı güçlü yarınlara hazırlamak için gece gündüz demeden çalışmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / Muhammed Kaya Sağır - Güncel
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak

Emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mert Günok'tan genç Beytullah'a forma jesti

Fener'in yıldızı genç Beytullah'a unutamayacağı bir an yaşattı
Ameliyattan sonra aylarca ağrı çekti! Gerçek ortaya çıktığında her şey için çok geçti

Ameliyat bitti, ağrısı bitmedi! Gerçek anlaşıldığında artık çok geçti
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı

Leyla Aydemir davasında 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı
Fenerbahçe'den tarihi karar! Bu şartı kabul etmeyen futbolcuyla masaya oturulmayacak

Bu şartı kabul etmeyen futbolcuyla masaya oturulmayacak
Mert Günok'tan genç Beytullah'a forma jesti

Fener'in yıldızı genç Beytullah'a unutamayacağı bir an yaşattı
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali

Akşener'in bu halini unutun
İnfial yaratan altın iddiası! Bakanlıktan yalanlama geldi

İnfial yaratan altın iddiası! Bakanlıktan jet açıklama geldi