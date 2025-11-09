Haberler

Kosta Rika Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye Mesajı: 'Asya ve Avrupa'ya Açılan Kapı'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kosta Rika Dışişleri Bakanı Arnoldo Andre Tinoco, Türkiye ile ilişkilerin güçlendiğini ve iki ülkenin ticaret hacminin arttığını belirtti. Türkiye'nin Asya ve Avrupa'ya açılan kapı olarak stratejik bir konumda olduğunu vurgulayan Tinoco, Kosta Rika'nın ticaret ortaklarını çeşitlendirme çabasını aktardı.

Kosta Rika Dışişleri Bakanı Arnoldo Andre Tinoco, iki ülke arasında büyükelçiliklerin karşılıklı olarak açılmasının, Türkiye ile iletişimi daha da kolaylaştırdığını belirterek, "Türkiye'yi Asya ve Avrupa'ya açılan kapı olarak görüyoruz." dedi.

Türkiye'nin Kosta Rika Büyükelçisi Naciye Gökçen Kaya'nın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyon sırasında iki ülke ilişkilerini AA muhabirine değerlendiren Tinoco, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım hacminin giderek arttığını söyledi.

Tinoco, 2014'te iki ülkenin karşılıklı olarak büyükelçiliklerini açtığını hatırlatarak, "Türkiye'yi Asya ve Avrupa'ya açılan kapı olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Taraflar arasında güvenin daha da artması ve karşılıklı anlayışın güçlenmesi için çaba göstermeye devam edeceklerini dile getiren Tinoco, amaçlarının Kosta Rika'nın ticaret ortaklarını çeşitlendirmek olduğunu belirtti.

Bakan Tinoco, Türkiye'nin kendileri açısından önemine vurgu yaparak, "Amacımız, dünyada daha fazla ve daha güçlü ticaret ortaklıkları kurarak, geleneksel olarak ticaret yaptığımız ülkelere bağımlılığımızı kademeli olarak azaltmaktır. Bu bağlamda Türkiye, Asya'ya açılan kapı ve Avrupa'nın son noktası olarak, tropikal ürünlerin tanıtımı, ihracatı açısından stratejik bir konuma sahip." dedi.

Türk iş insanlarına çağrıda bulunan Tinoco, sözlerine şöyle devam etti:

"Kendi geçmiş deneyimlerime dayanarak, güven ortamının oluşturulmasının temel bir öneme sahip olduğunu söyleyebilirim. Bu ortamın sağlanmasının koşulları ise nitelikli insan kaynağı, zaman içinde değişmeyen hukukun üstünlüğü ilkesi ve kamu politikalarında istikrardır. Kosta Rika'da bu koşullar her zaman mevcuttur."

Tinoco, ülkede serbest sermaye akışı, sözleşme özgürlüğü ve etkin bir tahkim sisteminin bulunduğunu belirterek, "Anlaşmazlıklar, mahkemeye taşınmasına gerek kalmadan, ticaret odaları bünyesindeki tahkim merkezlerinde çözülebilmektedir. Ayrıca Kosta Rika'da faaliyet gösteren 1000'den fazla uluslararası şirket, ülkenin elverişli iş ortamını açıkça ortaya koymaktadır." diye konuştu.

"Bir dış tehdit algısı bulunmamaktadır"

Kosta Rika'nın 77 yıl önce ordusunu kaldırdığını anımsatan Tinoco, "Son 75 yıl boyunca yaşadığımız sınır anlaşmazlıkları gibi farklılıkları da barışçıl yollarla, Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdinde çözüme kavuşturduk. Ülkemizin, ulusal savunma güçlerine ihtiyaç duyacağı bir dış tehdit algısı bulunmamaktadır." dedi.

Tinoco, Kosta Rika'nın barışa güçlü biçimde bağlı olduğunu, ülkenin yıllık askeri bütçesinin sıfır olmasının, geniş bir orta sınıfın oluşmasına ve toplumsal barışın temellerinin güçlenmesine katkı sağladığını vurguladı.

ABD'nin Venezuela'ya olası müdahalesine ilişkin soruya ise Bakan Tinoco, şu yanıtı verdi:

"ABD hükümeti, bu operasyonların artık yalnızca uyuşturucu kaçakçılarına değil, aynı zamanda narkoterörist olarak tanımlanan gruplara karşı yürütüldüğünü ifade ediyor. Ancak Venezuela ve son olarak Kolombiya, bu durumun bir askeri saldırı ya da olası bir işgale dönüşebileceği yönündeki endişelerini dile getiriyor. Her iki tarafın görüşleri şu anda uluslararası forumlarda tartışılıyor. Kosta Rika ise her zaman olduğu gibi, tüm anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesinden yana bir tutum sergiliyor. Ülke olarak gelişmeleri dikkatle izlemeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
Erdoğan tartışmalara noktayı koydu: Bahçeli ile aramızda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil

Günlerdir konuşulan iddiaya noktayı koydu: Döner dönmez adımı atarız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfus artış hızımız 1,7! Bu bir intihardır, çözmemiz lazım

Erdoğan'ı rahatsız eden veri: Bu bir intihardır, çözmemiz lazım
Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Merkez'in tahmini asgari ücret hesabını altüst etti! İşte yeni oran
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Gürsel Tekin'den bomba sözler: Kılıçdaroğlu her türlü desteği veriyor

Kayyum Gürsel Tekin, sessizliğini koruyan Kılıçdaroğlu'nu ateşe attı
Bomba iddia: Interpol devrede, 600 futbolcu ifadeye çağrılacak

Korkulan oldu! Interpol, Türkiye'deki 600 futbolcu için harekete geçti
4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba

4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Hastanın MR cihazında unutulmasına soruşturma! Personelin iş akdi sonlandırıldı

Devlet hastanesinde büyük skandal! Personelin iş akdi sonlandırıldı
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı

Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı
Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor? Ortaya atılan iddia ilginç

Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor! Ortaya atılan iddia ilginç
Baba tartıştığı oğlunu silahla vurarak öldürdü

İlçeyi ayağa kaldıran olay! Baba oğlunu silahla vurarak öldürdü
Eski Galatasaraylı kabusu yaşıyor! Psikolojisi dağıldı, 'beni çıkartın' dedi

Eski G.Saraylı kabusu yaşıyor! Küstü, "beni çıkartın" dedi
Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan'a çağrı: Bir kardeşiniz olarak...

Erdoğan ve Bahçeli'ye "Kardeşim" diyerek çağrı yaptı
Ünlü şarkıcı Halsey'e konserinde taciz şoku

Dünyaca ünlü şarkıcıya konserinde şok! Anında müdahale ettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.