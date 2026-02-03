KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı 2026 yılı 1'inci dönem başvuruları başladı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Kapasite Geliştirme Destek Programı 2026 yılı 1'inci dönem başvurularını başlattık" dedi.

Bakan Mehmet Fatih Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "KOBİ'lerimizi büyütmeye, üretimi ve istihdamı güçlendirmeye devam ediyoruz. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kapasite Geliştirme Destek Programı 2026 yılı 1'inci dönem başvurularını başlattık. 20 milyon TL üst limitli 36 ay vadeli krediler için 20 puanlık finansman desteği sunuyoruz. 2025'te, 2 bin 440 işletmeye 38,4 milyar TL finansmana erişim imkanı sağladık. Daha güçlü, daha üretken bir Türkiye için işletmelerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır, programa başvuru tarihlerinin 3-28 Şubat 2026 olduğunu belirtti.