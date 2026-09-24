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Korsika'da çiftçiler hükümetin yardımlarını yetersiz bulup traktörlerle eylem yaptı

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Korsika Adası'nın farklı şehirlerinde yüzlerce çiftçi, hükümetin sektörel yardımlarını yetersiz bularak traktörleriyle valilik binalarının önünü kapattı. Eyleme adadaki çok sayıda okul da destek verdi; çiftçiler kuraklık, sıcaklık ve akaryakıt fiyatları nedeniyle zor durumda.

Fransa'nın Akdeniz'deki Korsika Adası'nda hükümetin sektörel yardımlarını yetersiz bulan yüzlerce çiftçi, kamu binalarının önünde eylem yaptı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Korsika Adası'nın farklı şehirlerinde yüzlerce çiftçi, traktörleriyle valilik binalarının önünü kapattı.

Bu yaz rekor seviyelere ulaşan sıcaklıklar ve kuraklığın yanı sıra artan akaryakıt fiyatlarıyla da zor durumda olan tarım sektörü için hükümetin sağladığı yardımların yetersizliğinden şikayet eden çiftçilerin eylemine okullar da destek verdi.

Adadaki çok sayıda okulda çiftçilere yapılan yardımların ve sektörel koşulların iyileştirilmesi için eylem yapıldı.

Fransa, bu yaz tarihinin en kurak ve sıcak dönemlerinden birini geçirirken bu durum tarımsal üretimi sıkıntıya sokmuştu.

Öte yandan çiftçiler, Orta Doğu'da yaşanan gerilimin enerji arzında yarattığı sıkıntı nedeniyle artan akaryakıt fiyatlarından da olumsuz etkilenmişti.

Hükümet, başta çiftçiler ve balıkçılar olmak üzere bazı gruplar için akaryakıt yardımları açıklamış ancak bu yardımlar yeterli bulunmamıştı.

Kaynak: AA
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