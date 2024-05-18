Korgun Kaymakamı Pazar Esnafını Ziyaret Etti
Korgun Kaymakamı Orkun Ulukaya, ilçe merkezinde kurulan pazar alanını ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. Kaymakam Ulukaya, esnafın sorun ve taleplerini dinledi ve pazar esnafı da ziyaretten memnuniyetini dile getirdi.
Korgun Kaymakamı Orkun Ulukaya, pazar esnafına ziyarette bulundu.
İlçe merkezinde kurulan pazar alanını ziyaret eden Ulukaya, esnafla bir araya geldi.
Kaymakam Ulukaya, ziyaretleri sırasında esnafın sorun ve taleplerini de dinledi.
Pazar esnafı da Kaymakam Ulukaya'nın ziyeretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.