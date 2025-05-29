Kooperatifçilikte Güncel Yaklaşımlar Paneli Gerçekleştirildi

Kooperatifçilikte Güncel Yaklaşımlar Paneli Gerçekleştirildi
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Kırşehir’de Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen panelde, kooperatifçilik süreçleri, Ahilik uygulamaları ve kadın kooperatifçiliği konuları ele alındı. Uzmanlar, kooperatiflerin sorunları ve çözüm önerileri üzerine sunumlar yaptı ve katılımcıların sorularını yanıtladı.

Kırşehir Ticaret İl Müdürlüğü ve Ahi Evran Üniversitesi işbirliğinde "Kooperatiflerde Güncel Yaklaşımlar" konulu paneli gerçekleştirildi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen panelde, kooperatifçilik süreçleri, Ahilik uygulamaları ile kooperatifçiliğin uygulamaları anlatıldı.

Ticaret İl Müdürü İsmail Güner, "E-ticaretin Gücüyle Kooperatifçilik: Sınırları aşan işbirlikleri", Doç. Dr. Ertuğrul Güreşçi, "Kooperatiflerin güncel sorunları ve çözüm önerileri" ile Doç. Dr. Emine Şener, "Türkiye'de Kadın Kooperatifçiliği: Bölgesel farklılıklardan ortak güce" sunumlarını gerçekleştirdi.

Ardından konuşmacılar, kooperatifçiliğin yerelde büyümesi ve ilerlemesi, son dönemde kooperatifçiliğe verilen destekler gibi konularda soruları yanıtladılar.

Panele kentteki kooperatif ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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