Konya yolunda kar yağışı etkili oluyor

Konya yolunda kar yağışı etkili oluyor
Güncelleme:
Konya kara yolunda etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Alacabel geçidinde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu ve ekipler yolun açık kalması için çalışma başlattı.

Konya kara yolunda etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Bölgedeki kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi buldu.

Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı 1825 rakımlı Alacabel geçidinde sabah saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Antalya- Konya kara yolunu birbirine bağlayan Alacabel'deki kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Bölgedeki kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi bulurken, ekipler, Karayolları'na bağlı kar küreme araçları ile yolun ulaşıma kapanmaması için çalışma başlattı. Ekiplerin bölgedeki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirti. Yolu kullanacak araç sürücüleri kış lastiği ve zincir bulundurmaları konusunda uyarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
