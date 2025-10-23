Haberler

Konya'da Yarış Yapan Sürücülere 29 Bin TL Ceza

Güncelleme:
Konya'nın Selçuklu ilçesinde iki otomobil sürücüsü, trafiği tehlikeye sokarak yarış yaptıkları için 29 bin 544'er TL idari para cezası aldı. Sürücüler, daha sonra 'Trafik güvenliğini tehlikeye atmak' suçlamasıyla Asayiş Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

KONYA'da otomobilleriyle yarış yaparak trafiği tehlikeye sokan 2 sürücüye 29 bin 544'er TL idari para cezası uygulandı.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 2 otomobil sürücüsü yarış yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. Yeni İstanbul Caddesi Türmak Kavşağı'ndan Fırat Kavşağı istikametine seyir halinde olan 2 otomobil KGYS kameraları tarafından tespit edildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda tespit edilen sürücüler, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'İzinsiz yarış yapmak, trafiği tehlikeye sokacak şekilde art arda şerit değiştirmek ve saygısızca araç kullanmak' suçlarından 29 bin 544 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca 2 sürücü, 'Trafik güvenliğini tehlikeye atmak' suçundan Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Haber: Salih BÜYÜKSAMANCI/Konya, DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel



