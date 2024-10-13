Konya'da TIR ile Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

KONYA'nın Ereğli ilçesinde TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü Süleyman Arslan, hayatını kaybetti. Şeker fabrikasından emekli Arslan'ın, otomobilini 15 gün önce satın aldığı belirtildi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kuzukuyu- Kutören Mahallesi yolunda meydana geldi. Kenan Sapa yönetimindeki 42 AA 790 plakalı TIR, karşı yönden gelen Süleyman Arslan yönetimindeki 42 AZB 867 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada hurdaya dönen aracın sürücüsü Arslan, hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araç içinde sıkışan Arslan'ın cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından çıkartılıp, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kondu. 3 çocuk babası Arslan'ın, ilçedeki şeker fabrikasından emekli olduğu ve otomobilini ise 15 gün önce satın aldığı öğrenildi. Kazadan yara almadan kurtulan TIR sürücüsü Sapa da jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.