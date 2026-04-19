Oto elektrikçi dükkanında yangın: 1'i itfaiye personeli 2 yaralı

Güncelleme:
Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir oto elektrikçi dükkanında çıkan yangında, iş yerindeki elektronik eşyaların patlaması sonucu 1 itfaiye görevlisi ve 1 iş yeri çalışanı yaralandı. Yangın, elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

KONYA'nın Selçuklu ilçesinde bulunan bir oto elektrikçi dükkanında yangın çıktı. Yangın söndürülürken, müdahale sırasında iş yerindeki elektronik eşyanın patlaması sonucu 1'i itfaiye görevlisi 2 kişi yaralandı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Çatalçam Sokak üzerinde bulunan oto elektrikçi dükkanında çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında alevler, çatıda bulunan lastiklere sıçradı. Yangını gören esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin sardığı iş yerinde bulunan elektronik malzemeler patladı. Küçük çaplı patlamaların yaşandığı yangında 1 iş yeri çalışanı ve 1 itfaiye görevlisi hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yangın ise yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından güçlükle söndürüldü.

Yangının asıl çıkış nedenin belirlenmesi için itfaiye ve polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran, ABD ile müzakerelerin ikinci turuna katılmayı reddetti

İran'dan savaşı yeniden başlatacak karar! Resti çektiler
Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran'dan korkutan paylaşım

Yer altında büyük hazırlık! İran'dan korkutan video

Mustafa Varank'tan şampiyonluk pozu

Mustafa Varank'tan şampiyonluk pozu
Okul saldırıları sonrası endişe yaratan video: Sıradaki eylem bizim

Okul saldırıları sonrası tedirgin eden bir paylaşım daha
Genç kızı taciz eden adamı darbedip kadın kıyafeti giydirdiler

İddiayı duyan 3 genç kız hemen harekete geçti, olay karakolda bitti
Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye'den 80 bin başvuru

Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye'den rekor başvuru
Mustafa Varank'tan şampiyonluk pozu

Mustafa Varank'tan şampiyonluk pozu
Ülke felaketi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü

Ülke cehennemi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü
Sergen Yalçın: Psikolojimiz bozuldu

Sergen Yalçın'ın büyük isyanı: Psikolojimizi bozdular