Konya'da Gençler için Yaz Etkinlikleri ve Projeleri Tanıtıldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gençler için gerçekleştirdikleri projeleri ve "Yaz Seninle Güzel" başlığıyla planladıkları yaz etkinliklerini paylaştı.

Altay, Taş Bina Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlediği "Gençlik ve Spor Hizmetleri Basın Toplantısı"nda, Konya'yı her alanda daha güçlü ve müreffeh kılmak için gayretle çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Attıkları her adımda en büyük önceliklerinin gençler olduğunu belirten Altay, "Gençlik, bir milletin en taze nefesi, en temiz duygusu, en güçlü enerjisidir. Nasıl ki bir nehrin suyu kesilirse, toprak çatlar, bereket solar, nasıl ki bir bina temelsiz ayakta duramazsa; gençliği ihmal edilen bir millet de ayakta kalamaz, geleceğe yürüyemez. Bu anlamda bizler yüzü gelecekte olan bir gençlik hayal ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlerin yoluna ışık olmak için sayısız projeyi hayata geçirdiklerini, kentin tüm gençleri için farklı çalışmalar yaptıklarını anlatan Altay, gençlik ve spor alanındaki projeler ile yaz döneminde gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin sunum yaptı.

Altay, Medeniyet Okulu projesine değinerek, kırsalda yaşayan öğrencilerin kent merkezindeki tarihi dokuyu tanıması için kültür gezileri düzenlediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu yıl 13 bin öğrencimiz bu gezilere katılmış oldu. Kültür gezilerimizden bugüne kadar 91 bin öğrencimiz faydalandı. Yine Medeniyet Okulu çatısı altında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında her sene ilkokul 1. sınıf öğrencilerimize yönelik itfaiye eğitimi düzenliyoruz. Bu proje doğrultusunda, bugüne kadar 116 bin öğrencimiz itfaiye eğitimini almış oldu. 2013 yılından bu yana 4. ve 5. sınıf öğrencilerimize, 2021'den itibarense anaokulu öğrencilerimize ulaştırdığımız Çat Kapı Sınıf Tiyatrosu ve Konya Çocuk Dergisi ile değerler eğitimi konusundaki çalışmalarımıza katkı sağlıyoruz. Bugüne kadar her yıl ortalama 80 bin öğrencimize ulaştırdığımız bu kıymetli çalışmalar kapsamında toplamda 3 milyon 188 bin dergiyi çocuklarımızla buluşturduk."

Gençlerin özgüvenlerini artırmak, yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak ve gençlere kültürel anlamda katkı sağlamak için yarışmalar düzenlediklerini aktaran Altay, Çocuk Meclisi ile de çocuklara erken yaşta temsil bilinci kazandırdıklarını vurguladı.

Altay, 15-35 yaş arası gençleri güçlü değerlerle donatmak ve topluma faydalı yetiştirmek amacıyla Çalışan Gençlik Meclisi'ni kurduklarını, 8 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik düzenledikleri deneme sınavlarıyla gençlerin akademik başarılarına katkı sağladıklarını dile getirdi.

Altay, "Bugüne kadar toplamda 2 milyon 276 bin sınav organizasyonunu gençlerimizle buluşturmuş olduk." dedi.

Gençler ve çocuklar için gerçekleştirilen diğer projeler ile öğrenciler için "Yaz Seninle Güzel" başlığıyla planladıkları yaz etkinliklerini de anlatan Altay, Genç KOMEK Yaz Okulu, Lise Medeniyet Akademisi ve Bilgehane Yaz Etkinlikleri, Güle Oynaya Camiye Gel, 28 ilçede yaz spor okulları, Yüzme Bilmeyen Kalmasın, Bilim Merkezi ve Bilim Konya yaz etkinlikleri, ilçe spor şenlikleri, Gençlik Lokalleri, Sosyal İnovasyon Ajansı yaz faaliyetleri, Atabey Gençlik ve Eğitim Kampları, aile kampları gibi faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Altay, şunları kaydetti:

"Tüm evlatlarımızı, tüm gençlerimizi bu etkinliklere davet ediyorum. Şunu unutmayın ki Allah bizlere ömür verdikçe yarınlarımızın teminatı olan evlatlarımız için çalışmaya, onlar için gayret göstermeye devam edeceğiz. Bizler bu şehrin yollarını asfaltla, binalarını betonla inşa edebiliriz. Ancak Konya'nın geleceğini inşa edecek olan gençlerimizin hayalleri, azmi ve alın teridir."