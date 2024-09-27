Üye Girişi
Haberler

Konya'da Doğal Sebzelerle Geçinen Çiftin Başarı Hikayesi

Konya'da Doğal Sebzelerle Geçinen Çiftin Başarı Hikayesi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarayönü ilçesinde yerel bir çift, doğal sebzelerini dalında satarak geçim sağlıyor. Devlet destekli sera ile her mevsim üretim yapma imkanı bulan çift, ilaçsız ve gübresiz doğal ürünleriyle müşterilerinden büyük ilgi görüyor.

Konya'nın Sarayönü ilçesinde, yetiştirdikleri doğal sebzeleri, bahçeye gelen müşterilerine dalında satarak geçinen çift, devlet desteğiyle kurdukları serayla her mevsim üretim yapabilecek.

Ladik Mahallesi'nde 3 bin 100 metrekare arazide sebze üretimi yapan 59 yaşındaki Seyit Genç ve 57 yaşındaki eşi Şerife, 15 yıldır sabahın ilk ışıklarıyla geldikleri bahçede, gün batıncaya kadar emek harcıyor.

Ata tohumlarıyla, gübresiz ve ilaçsız üretim yaptıkları için "doğal ve daha lezzetli" diye kent merkezi dahil birçok yerden sebze almaya gelen müşteri, teşekkür ederek gidiyor.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölgesinde Örtü Altı Seracılığın Geliştirilmesi Projesi'nden de faydalanan ve bahçeye 520 metrekare sera kurduran çift, artık kış sebzeleri de üretebilecek.

Çift, tahıl tarımının yaygın yapıldığı bölgede alternatif bir üretim yaparak bölge çiftçisine de örnek oluyor.

Sağlıkları el verdiği sürece üretmek istiyorlar

Seyit Genç, AA muhabirine, geçmişte kendi yiyecekleri kadar ürettiklerini, zamanla ektikleri alanı artırıp, isteyenlere satmaya da başladıklarını söyledi.

Genç, gün geçtikçe insanların birbirine önermesiyle müşterilerinin arttığını belirtti.

Ürünlerin tadına bakan herkesin beğenisini ifade ettiğini, almadan da gitmediğini kaydeden Genç, "Müşterilerimiz, 'Elinize sağlık, çok güzel yetiştirmişiniz. Çok lezzetli, pazarda, markette böylesi yok.' diyor. Domates, salatalık, kavun, karpuz, patlıcan, fasulye, kabak, bamya her şeyimiz var. Köyde boş oturmaktansa insanlara faydalı olmak istiyoruz. Gübre, ilaç kullanmıyoruz. Müşterilerimiz de kendileri gelip buradan alıyorlar. Markete, pazara götürmüyoruz. Doğal olduğu için de lezzetini çok beğeniyorlar." diye konuştu.

"Sebzelere çocuk gibi bakıyoruz"

Şerife Genç de insanlara, "Doğal ürünler yetiştirip yedirebilir miyiz?" diye çabaladıklarına dikkati çekti.

Emeklerinin karşılığını da aldıklarını vurgulayan Genç, "Müşterimden biri geçen gün '47 senedir yaşıyorum, ben daha böyle domates yemedim.' dedi. Her gelene ikram ederim. Geliyorlar, yiyip, alıp, teşekkür edip, gidiyorlar." dedi.

Meşakkatli bir iş yapmalarına rağmen çalışmaktan keyif aldıklarını anlatan Genç, şunları kaydetti:

"Sebzelerin bakımını güzel yapıyoruz. Çocuğu nasıl büyütürsen, bu sebzelere de öyle çocuk gibi bakıyoruz. Bunlar çocuktan da nazlı. Her gün ilgilenmemiz lazım. Her yerden geliyorlar. Danimarka'dan, Almanya'dan bile gelen gurbetçiler var. Uçağa almıyorlarmış ama kara yoluyla gidenler götürüyor."

Bahçeye gelen müşterilerden Halil Potuk sürekli geldiklerini anlatarak, "Organik olduğu için, ata tohumlarından yetiştirdikleri için burayı tercih ediyoruz. Fiyat olarak marketle, pazarla aynı ama lezzet, kalite olarak çok üstün. Dalından yeni toplanmış olunca da daha güzel oluyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya - Güncel

konya

Her şey saniyeler içinde olmuş! İşte Serhat Akın'ın vurulma anı

İşte Serhat Akın'ın vurulma anı

 Koltuk pozu işin rengini değiştirdi! İşte Cem Garipoğlu'nun mezarını açtıran en büyük etken

Mezarı açtıran en önemli etken, bu koltukta verilen poz oldu

 Husilerden gece yarısı İsrail'i titreten saldırı! Sirenler çalınca kendilerini kaldırıma attılar

Gece yarısı 00.40'ta ateşlenen füzeler İsrail'i korkudan titretti
Görüntü Gaziantep'ten! Silahlarla sokağa inip husumetlilerini tehdit ettiler

57 suç kaydına rağmen silahla sokağa inip tehditler savurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KANAL D YAYIN AKIŞI 27 Eylül Cuma Kanal D'de hangi diziler var? TRT Spor yayın akışı 27 Eylül! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI! DGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? DGS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı BinBin kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? BinBin halka arz ne zaman verir, nasıl alınır? Az önce deprem mi oldu? 27 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Bu akşam Kara Ağaç Destanı var mı? Kara Ağaç Destanı ne zaman başlıyor? Gönül Dağı 146. Bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı! EN YENİ CUMA MESAJLARI | Resimli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları! Ayetli Cuma mesajları neler? Müge Anlı, Samet Şeker öldü mü, nasıl öldü? Samet Şeker nerede bulundu? Müge Anlı, Esra Erol ve Didem Arslan Yılmaz'ın programı kaldırılacak mı? RTÜK konu ile ilgili ne dedi? MasterChef Beyza kimdir, kaç yaşında ve nereli? Beyza Aydın büyük ödülün sahibi oldu!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });