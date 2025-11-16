Haberler

Kongo'da Maden Göçüğünde 70 İşçi Hayatını Kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kolwezi kentinde meydana gelen büyük göçükte ilk belirlemelere göre 70 maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Lualaba eyaletine bağlı Kolwezi kentindeki maden sahasında meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 70 işçi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kolwezi'ye bağlı Kawama maden sahasında büyük çaplı bir göçük meydana gelirken, çok sayıda maden işçisi enkaz altında kaldı.

İlk belirlemelere göre, 70 işçinin cansız bedeline ulaşıldı.

Kazaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, maden sahasında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ülkede denetimsiz madenler, güvenlik eksikleri ve altyapı yetersizlikleri nedeniyle sık sık maden kazaları yaşanıyor.

