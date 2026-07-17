Kömür yüklü TIR, akaryakıt istasyonuna girdi: 1 ölü, 2 yaralı
İznik'te kömür yüklü TIR'ın akaryakıt istasyonunda yan yatarak markete çarpması sonucu Erdinç Cirit (55) hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Cirit'in market çalışanıyla sohbet ederken TIR'ın altında kaldığı anlar yer aldı.
MARKET ÇALIŞANIYLA SOHBET EDERKEN TIR'IN ALTINDA KALDI
İznik'te kömür yüklü TIR'ın, akaryakıt istasyonuna girip, yan yattıktan sonra önce pompalara ardından markete çarptığı kazada ölen Erdinç Cirit'in (55) son görüntüleri ortaya çıktı. Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, Cirit'in, alışveriş sonrası ödeme yapıp, market çalışanıyla sohbet ederken, yan yatarak sürüklenen TIR'ın sesini duyup arkasına döndüğü ancak kaçmaya fırsat bulamadığı, market çalışanının ise bankonun arkasından koşarak kaçtığı görüldü.
Semih TÜRKER/İZNİK, (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı