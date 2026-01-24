Haberler

Kolombiya Dışişleri Bakanı Villavicencio, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü

Güncelleme:
Kolombiya Dışişleri Bakanı Rosa Yolanda Villavicencio, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği konularını ele aldı ve Washington'daki zirvenin başarılı geçmesi için ortak temennileri teyit etti.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Rosa Yolanda Villavicencio'nun, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile samimi bir çalışma görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapması planlanan görüşme öncesinde, Villavicencio'nun Rubio ile son gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, iki bakanın samimi bir çalışma görüşmesi yaptığı belirtilen açıklamada, " Washington'daki zirvenin başarılı geçmesine yönelik ortak temenniler bir kez daha teyit edildi." ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Petro'nun ABD'ye yapacağı ziyaret kapsamında tüm diplomatik güvencelerin sağlanacağı kaydedilen açıklamada, iki ülke arasında uzun ve köklü bir işbirliği geçmişi bulunduğu vurgulandı.

Açıklamada, başta sınır bölgeleri olmak üzere ulus ötesi organize suçla mücadele, bölgesel güvenlik ve ekonomik alanda ortak fırsatlar gibi konuların ele alındığı aktarıldı.

