Haberler

Kocaelispor maçında Agyei'ye pet bardak atan şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş-Kocaelispor maçında Kocaelispor'un golünün ardından futbolcu Agyei'ye pet su bardağı atan şüpheli E.S., gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren E.S., 'spor alanlarında silahla kasten yaralama' suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Beşiktaş-Kocaelispor müsabakasında Kocaelispor'un golünün ardından futbolcu Daniel Ebenezer Kwasi Agyei'ye plastik bardak attığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli E.S. tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı dün akşam Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş-Kocaelispor arasında oynanan müsabakada Kocaelispor'un gol atmasının ardından futbolcu Agyei'ye pet su bardağının atılması üzerine harekete geçti.

Pet su bardağı attığı belirlenen şüpheli E.S. hakkında gözaltı kararı verildi. Ekiplerce gözaltına alınmasının ardından şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifade veren şüpheli, "spor alanlarında silahla kasten yaralama" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kaynak: AA
Fatih Altaylı'nın ailesinin manastırı görüntülendi! Tam 1000 yıllık

Fatih Altaylı'nın ailesinin manastırı görüntülendi! Tam 1000 yıllık
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alarmları kurun! Şampiyonlar Ligi yarın başlıyor

Alarmları kurun! Haftalar süren özlem yarın bitiyor
Türkiye’nin tekstil devi bugün kapanıyor! 73 yıllık hikaye bitti

Türkiye’nin tekstil devi bugün kapanıyor! 73 yıllık hikaye bitti
A Milli Takım'da büyük bomba! Herkes Arda'yı beklerken o geliyor

A Milli Takım'da büyük bomba! Herkes Arda'yı beklerken o geliyor
Fuat Oktay’dan İsrailli Bakan Katz'a tepki: Tehdit diliyle barışın önüne geçilemez

Fuat Oktay "Soykırımcı İsrail'in bakanı" diyerek Katz'ı topa tuttu
Hamam Böcekleri hükümete meydan okudu! Sokaklarda gerilim büyüyor

Hamam Böcekleri hükümete meydan okudu
11 gol, 10 asist yapmıştı! Fenerbahçe'de şok ayrılık

11 gol, 10 asist yapmıştı! Fenerbahçe'de şok ayrılık
Galatasaray'da bomba Okan Buruk kararı! Dursun Özbek harekete geçiyor

Galatasaray'da bomba Okan Buruk kararı! Dursun Özbek harekete geçiyor