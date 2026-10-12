Kocaelispor maçında Agyei'ye pet bardak atan şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildi

Kocaelispor maçında Agyei'ye pet bardak atan şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş-Kocaelispor maçında Kocaelispor'un golünün ardından futbolcu Agyei'ye pet su bardağı atan şüpheli E.S., gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren E.S., 'spor alanlarında silahla kasten yaralama' suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Beşiktaş-Kocaelispor müsabakasında Kocaelispor'un golünün ardından futbolcu Daniel Ebenezer Kwasi Agyei'ye plastik bardak attığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli E.S. tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı dün akşam Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş-Kocaelispor arasında oynanan müsabakada Kocaelispor'un gol atmasının ardından futbolcu Agyei'ye pet su bardağının atılması üzerine harekete geçti.
Pet su bardağı attığı belirlenen şüpheli E.S. hakkında gözaltı kararı verildi. Ekiplerce gözaltına alınmasının ardından şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifade veren şüpheli, "spor alanlarında silahla kasten yaralama" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.