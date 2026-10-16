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Kocaeli Valiliği yağış nedeniyle 17-18 Ekim'de bazı eğitim ve spor faaliyetlerini durdurdu

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Kocaeli Valiliği, hafta sonu beklenen şiddetli yağış nedeniyle 17-18 Ekim'de bazı eğitim ve spor faaliyetlerinin yapılmayacağını açıkladı. Bilim ve Sanat Merkezleri, DYK, halk eğitim kursları, sürücü kursu sınavları, il şampiyonaları ve GSB Spor Okulları eğitimlerine ara verildi.

Kocaeli genelinde hafta sonu beklenen şiddetli yağış nedeniyle 17-18 Ekim'de bazı eğitim ve spor faaliyetleri yapılmayacak.

Valiliğin açıklamasına göre, 17-18 Ekim tarihlerinde Bilim ve Sanat Merkezlerinde yüz yüze eğitimlere, e-sınav merkezlerindeki sınavlara, tüm özel kurslar ile Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK) ara verildi.

Halk Eğitim Merkezleri ile belediyelerin Akademi ve KO-MEK gibi yüz yüze eğitim verilen kurslarındaki faaliyetler de durduruldu.

Ayrıca Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu sınavları, iş makineleri kurs ve sınavları ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde verilen eğitimler yapılmayacak.

İl şampiyonaları ve yerel lig müsabakaları ile Gençlik ve Spor Bakanlığı projeleri kapsamındaki GSB Spor Okulları eğitimlerine de ara verildi.

Kaynak: AA
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