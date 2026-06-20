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Kocaeli'de tefecilik operasyonu: 11 tutuklama

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Kocaeli'de tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'i tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

11 TUTUKLAMA

Kocaeli'de, tefecilere yönelik düzenlenen operasyon gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden A.U., E.T., M.Y., H.İ.S., A.D., S.D., S.D., Ç.G., K.M., U.E., C.K. 'Tefecilik', 'Suç İşleme Amacıyla Örgüt Kurma', 'Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığını Aklama' ve 'Yağma' suçlamalarından tutuklandı. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Selda Hatun TAN/KOCAELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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