Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Kartepe'de 1 şüphelinin yapılan üst aramasında, 330 gümrük kaçağı powerbank ile 300 kulaklık ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında adli tahkikat başlatıldı.