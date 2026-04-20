Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Kocaeli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı. Jandarma, Kartepe'de 330 gümrük kaçağı powerbank ve 300 kulaklık ele geçirerek adli tahkikat başlattı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda Kartepe'de 1 şüphelinin yapılan üst aramasında, 330 gümrük kaçağı powerbank ile 300 kulaklık ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: AA / Murat Yıldırım