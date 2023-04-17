KOCAELİ'DE HAMAM BÖCEĞİ İSTİLASI

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde sürü halindeki hamam böcekleri bir sokakta bulunan bazı evleri istila etti.

Derince ilçesi İbni Sina Mahallesi Güler Sokak üzerinde önceki gün akşam saatlerinde sokağa çıkanlar, bazı evlerin çevresinde sürüler halinde çok sayıda hamam böceği olduğunu gördü. Evlerinin bahçelerine, balkonlarına hatta evin içerisine kadar giren hamam böceklerini kendi imkanlarıyla temizleyen sokak sakinleri, durumu belediyeye bildirdi. Belediye ekipleri sokakta ilaçlama çalışmasında bulundu ama sonuç alınamadı. Gündüz sayıları azalan hamam böcekleri, gece saatlerinde yeniden ortaya çıktı. Sokağı istila eden hamam böceklerinden rahatsızlık duyduklarını ifade eden sokak sakini Sultan Karakuzu, 'Çok kötü buralar. Kaç gündür resmen rezil olduk. Mahalleyi sardı herkes şikayetçi, nereden geldiğini bilmiyoruz. Evlerimize kadar giriyorlar. Çok fazla var, süpürdüğümüz zaman simsiyah oluyor buralar o kadar fazla. Şikayetçiyiz bu durumdan. Akşam olduğu zaman sayıları artıyor. Yetkililerin bu konuda bir çözüm bulmasını istiyoruz' dedi. (DHA)