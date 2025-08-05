Kocaeli'de 2 bin 500 Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi

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Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 500 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi ve 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de 2 bin 500 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gebze'de kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 500 elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel
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