Kocaeli'de 2 bin 500 Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi
Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 500 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi ve 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'de 2 bin 500 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gebze'de kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 500 elektronik sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel