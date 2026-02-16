Haberler

Kocaeli Adliyesi'nde Emanet Deposundan Altın ve Dolar Çalındı

Güncelleme:
Kocaeli Adliyesi'nde görevli bir personelin, adli emanet deposundan 2 kilo altın ile 6 bin 400 dolar çaldığı ortaya çıktı. Hırsızlık olayı, personelin işe gelmemesi sonucu yapılan sayımda anlaşıldı ve şüpheli, yakalanarak tutuklandı.

1) KOCAELİ ADLİYESİ'NDEKİ EMANET DEPOSUNDAN 2 KİLO ALTIN İLE 6 BİN 400 DOLAR ÇALINMIŞ

KOCAELİ Adliyesi bünyesindeki adli emanet deposunda görev yapan tutuklu yardımcı personel B.B.'nin, geçen yıl zimmetine geçirdiği altın ve dövizlerin, yaklaşık 2 kilo altın ile 6 bin 400 dolar olduğu ortaya çıktı.

Olay, geçen yıl, İzmit ilçesindeki Kocaeli Adliyesi'nin ana binasında meydana geldi. Suç delillerinin yer aldığı adli emanet bürosunda yardımcı personel olarak çalışan B.B.'nin 11 Kasım'da işe gelmemesi üzerine durumdan şüphelenen adli emanet memuru Ç.E., zabıt katipleri H.H.Y. ve Y.A. ile yazı işleri müdürü F.Ş. tarafından ziynet ve kıymetli eşyaların sayımı yapıldı. Bir miktar ziynet eşyasının ve paranın yerinde olmadığı tespit edildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, B.B. hakkında gözaltı kararı verdi. 12 Kasım'da Sakarya'nın Ferizli ilçesinde B.B. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.B., çıkarıldığı mahkemede 'Nitelikli hırsızlık' suçundan tutuklandı. Adliyedeki emanet deposunda görevli memurlar hakkında soruşturma başlatıldığı, adli emanet memuru Ç.E. hakkında ise görevden uzaklaştırma kararı verildiği açıklandı.

YAKLAŞIK 4 AYDA ÇALMIŞ

Hırsızlıkla ilgili yeni detaylara da ulaşıldı. Soruşturma dosyası kapsamında bulunan delil poşeti içerisindeki emanetlerin 3,5-4 aylık sürede çalındığı, B.B.'nin sayım yapılacağının söylenmesi üzerine işe gelmediği öğrenildi. Sayımda 22 ayar altından 1156 gram bilezik ve çeşitli yüzükler, 14 ayar altından 726 gram, 24 ayar altından 3 gram, 18 ayar altından 80,25 gram, 5'li cumhuriyet altınından 1 adet ve 6 bin 400 dolar nakit çalındığı tespit edildi. B.B.'nin yakalanınca üzerinden sadece döviz çıktığı da öğrenilirken, olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.

