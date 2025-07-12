Kocaali'de Araç Dolandırıcılığı Operasyonu: 6 Kişi Tutuklandı

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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde düzenlenen operasyonla, özel araç dizaynı ve satışı yapan bir firmanın dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 7'sine adli kontrol uygulandı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde araç dizaynı ve satışı dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'da da şubesi olduğu belirtilen özel araç dizaynı ve satışı yapan firmanın tasarım yapmak için aldığı araçları geri vermeyerek dolandırıcılık yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 13 şüphelinin savcılık sorgusu tamamlandı.

Şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 7'sine adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Olayla ilgili 40 mağdurun şikayette bulunduğu öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
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