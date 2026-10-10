Haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, 15-16 Ekim'de Ankara'da Kıbrıs sorununu ele alacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, 15-16 Ekim'de Ankara'da Kıbrıs sorununu ele alacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 15-16 Ekim'de Ankara'da temaslarda bulunacak. Erhürman, Başkent Toplantıları'nda "Bölgedeki Gelişmeler Işığında Kıbrıs Sorunu" başlıklı konuşma yapacak ve 16 Ekim'de gazetecilerle görüşecek.

(ANKARA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 15-16 Ekim tarihlerinde Ankara'da çeşitli temaslarda bulunacak. Erhürman, 15 Ekim'de Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nda (TEPAV) düzenlenecek toplantıya katılacak ve Başkent Toplantıları'nda "Bölgedeki Gelişmeler Işığında Kıbrıs Sorunu" başlıklı bir konuşma yapacak. Erhürman, 16 Ekim'de ise gazetecilerle bir araya gelecek.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Erhürman, Başkent Toplantıları'na katılmak üzere 15 Ekim Perşembe günü Ankara'ya gelecek. Erhürman, farklı alanlardan isimleri bir araya getiren düşünce platformunun toplantısına onur konuşmacısı olarak katılacak. Erhürman'ın burada yapacağı "Bölgedeki Gelişmeler Işığında Kıbrıs Sorunu" başlıklı konuşmada, Kıbrıs sorununu bölgedeki güncel gelişmeler çerçevesinde değerlendirmesi bekleniyor.

Erhürman, Ankara programı kapsamında 15 Ekim'de ayrıca TEPAV'da düzenlenecek bir toplantıya katılacak. 16 Ekim'de gazetecilerle bir araya gelecek Erhürman, programının tamamlanmasının ardından aynı gün Türkiye'den ayrılacak.

Kaynak: ANKA
Bu haber 16 sitede yayınlandı.
Galatasaray kasasını doldurdu! Dursun Özbek rekor geliri açıkladı

Galatasaray'a büyük müjde! Dursun Özbek kürsüden duyurdu
Bir zamanlar gökyüzünün deviydi! Uçaklarının son hali içler acısı

Bir zamanlar gökyüzünün deviydi! Uçaklarının son hali içler acısı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli'den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır

Bahçeli'den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır
Kayseri'den ayrıldı, açtı ağzını yumdu gözünü: Herkes dolandırıyor

Ekmeğini yediği şehrimize büyük ihanet! Söylediklerine tepki yağıyor
Böyle eğlence olmaz olsun! İki genç kızın yaptıklarına bakın

Böyle eğlence olmaz olsun! İki genç kızın yaptıklarına bakın
Ormandan bedava toplanıyor! Kilosu tam 10 bin lira

Ormandan bedava toplanıyor! Kilosu tam 10 bin lira
Galatasaraylı yıldıza RAMS Park'ta şok protesto! Islıklarla çıktı

Galatasaray kazandı ama taraftar onu affetmedi!

Gençlerbirliği-Amedspor maçında müthiş son! 90+3'te puanlar paylaşıldı

Amedspor liderliği Ankara'da kaptırdı
Moğolistan'ta ayı krizi! Ölüm haberi sonrası başbakandan 'Harekete geçin' talimatı geldi

Ülkede ayı krizi! Ölüm haberi sonrası başbakandan talimat geldi