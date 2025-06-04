Kızıltepe'de Şiddetli Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kızıltepe'de Şiddetli Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Kızıltepe ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen şiddetli fırtına, birçok evin çatısını uçurdu ve gökyüzünü toz bulutuyla kapladı. Sokaktaki vatandaşlar yürümekte zorlanırken, esnafın bayram hazırlıkları olumsuz etkilendi. İtfaiye ekipleri, çatıları indirmek için çalışma başlattı.

ŞİDDETLİ FIRTINADA ÇATILAR UÇTU, GÖKYÜZÜNÜ TOZ BULUTU KAPLADI

Kızıltepe ilçesinde akşam saatlerinde hızını artıran fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtınada birçok evin çatısı uçarken, gökyüzünü toz bulutu kapladı. Sokaktaki vatandaşların yürümekte zorlandığı fırtınada, esnafların bayram nedeniyle hazırladığı şeker ve elbise tezgahları uçuştu. Yaklaşık 1 saat süren fırtınanın ardından itfaiye ekipleri, uçarak elektrik tellerine takılan çatıları indirmek için çalışma başlattı.

Salih KESKİN/ KIZILTEPE (Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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