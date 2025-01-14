Kızılören'de Okullar Arası Güreş Turnuvası Başarıyla Tamamlandı

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde düzenlenen okullar arası güreş turnuvasında 8 öğrenci derece yaparak bölge müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Kenti temsil edecek öğrencileri tebrik eden Kaymakam Bilal Çitil, antrenör Kürşat Aksoy'a da katkılarından dolayı teşekkür etti.

Çitil, öğrencilere gelecekteki müsabakalarda başarılarının devamını diledi.

Dereceye giren öğrenciler ise Halil İbrahim Ulusoy 85 kilogramda il 1.'si, Yusuf Bayrak 75 kilogram il 1.'si, Adem Eren Akçay 68 kilogram il 1.'si, Ali Karabaş 57 kilogram il 1.'si, Ramazan Emin Demirelli 52 kilogram il 1.'si, Gündüzalp Asan 41 kilogram il 1.'si Efe Murtaza Duman 34 kilogram il 2.'si ve Mehmet Karaduman 44 kilogram il 3.'sü oldu.