Kızılırmak'ta Market Denetimleri Yapıldı

Kızılırmak ilçesinde faaliyet gösteren marketlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Şabanözü Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Emre Urhan koordinesinde, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince marketlerde yapılan denetimlerde, temel gıda ve tüketim ürünlerinin fiyatlandırmaları, etiket uygunlukları, raf-kasa fiyat karşılaştırmaları ile genel işletme düzeni incelendi.

Toplamda 9 iş yerin denetlenirken, 1 iş yerine fiyat etiketinden dolayı ceza yazıldığı öğrenildi.

Kızılırmak Kaymakamlığından yapılan açıklamada, vatandaşların ekonomik güvenliğinin korunması ve piyasa işleyişinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla yapılan kontrollerin, ilgili mevzuat çerçevesinde detaylı şekilde yürütüldüğü ifade edildi.