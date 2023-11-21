Kızıl geyikler doğaya salındı

12 kızıl geyik yetiştirilerek doğaya salındı

SAMSUN - Samsun Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü Kunduz Geyik Üretim Tesisi'nde 2022-2023 yıllarında 12 geyik yetiştirilerek doğaya salındı.

Kızıl geyik popülasyonunu arttırmak amacıyla 1 çift geyik ile 1984 yılında faaliyete başlayan "Kunduz Geyik Üretme İstasyonu", yaban hayatına katkı sunmaya devam ediyor. Samsun'un Vezirköprü ilçesi Kunduz Ormanı içerisinde bulunan istasyonda geyiklerin üretiminden bakıcılığına kadar her şey yapılıyor. İstasyonda yetiştirilen kızıl geyikler Türkiye'nin farklı bölgelerindeki ormanlık alanlara salınıyor. Şu anda istasyonda 33 adet yetişkin ve 14 adet 2023 yılı yavrusu olmak üzere 47 adet kızıl geyik bulunuyor. 2022 yılında 8 adet (5 erkek, 3 dişi) 2023 yılında ise 4 adet (2 erkek, 2 dişi) doğaya bırakıldı.

Kızıl geyikler

Yetkililerden alınan bilgiye göre kızıl geyikler genellikle açıklıklı çok sık olmaya ve arada çayırlar bulunan ormanları tercih ederler. İbreli ormanlarla çevrili bataklık ve çayırlıklarda, orman sınırının bittiği orman üstü açıklıkların bulunduğu bölgelerde, çam ormanlarında ve karışık yaprak döken ve ibreli ormanlarda yaşam alanı bulurlar. Deniz seviyesinden 3 bin metreye kadar değişen çeşitli yüksekliklerde yaşayabilirler.