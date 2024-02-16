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KİÜ Rektörü İsmail Bakan, AA'nın Yılın Kareleri oylamasında tercih yaptı

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Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, AA'nın Yılın Kareleri oylamasında tercih yaptı. Bakan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyerek farklı kategorilerdeki eserlere oy verdi.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercih yaptı.

Rektör Bakan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor", "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Haber" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı" başlıklı fotoğrafına oy veren Bakan, "Çevre-Yaşam"da Mostafa Alkharouf'un "İlk kıblede namaz", "Spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" adlı karesini seçti.

Bakan, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerinden çok etkilendiği için tüm eserleri tercih etti.

Bakan, AA foto muhabirlerinin dünyada ve Türkiye'de önemli işlere imza attığını hatırlatarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin en köklü kuruluşlarından olan ve halkımızın doğru, tarafsız haber alması için hizmet veren Anadolu Ajansı'mızın birbirinden değerleri eserlerine oy verdik. Burada şunu ifade etmek istiyorum. Özellikle depremi yaşamış biri olarak ve Gazze'deki soykırımı belgeleyen fotoğraflarda tercih yapamadım. Bu iki kategorideki tüm fotoğrafları anlamlı ve değerli bulup hepsini seçiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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