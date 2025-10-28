Haberler

Kırşehirli dağcılar, Cumhuriyet'in 102. yılını 1823 metre yükseklikte kutladı

Kırşehirli dağcılar, Cumhuriyet'in 102. yılını 1823 metre yükseklikte kutladı
Güncelleme:
Kırşehirli dağcılar, Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla Kaman ilçesindeki 1823 metre yüksekliğindeki Kale Tepe'ye tırmandı.

Kırşehirli dağcılar, Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla Kaman ilçesindeki 1823 metre yüksekliğindeki Kale Tepe'ye tırmandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliğinin 2025 yılı planlı faaliyetleri kapsamında kentteki 7 dağcı, Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında tırmanış gerçekleştirdi.

Demirli köyü merkezinden yürüyüşe başlayan 7 dağcı, yoğun rüzgar altında 4,5 saatlik bir yürüyüşün ardından 1823 metredeki Kale Tepe'nin zirvesine ulaştı.

Zirvede Türk bayrağı açan dağcılar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehit ve kahraman gaziler için saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okudu.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği yetkilileri, Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında yaptıkları tırmanışla farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
