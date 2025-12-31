Haberler

Kırşehir'de kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Kırşehir'de bir kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan E.G. isimli şüpheli, kuyumcunun altınların sahte olduğunu anlaması üzerine olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri tarafından yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kırşehir'de kuyumcuyu sahte altın satmaya çalıştığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Kent merkezindeki bir kuyumcuya müşteri gibi gelen E.G, iş yeri sahibine 20 adet gram altın satmak istedi. Kuyumcunun sahte olduğunu anladığı altınları almaması üzerine şüpheli olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, sahte altınlara el koydu.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından tespit ettiği zanlıyı kısa sürede yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

