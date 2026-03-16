Kırşehir'de sahte altın satan zanlı tutuklandı
Kırşehir'de bir kuyumcuya sahte altın bozdurduğu iddia edilen şüpheli, emniyet tarafından gözaltına alındı ve tutuklandı. Şüphelinin üstünde sahte altın ile birlikte gerçek altın ve nakit para ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir kuyumcudan sahte altın bozdurulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kimliği tespit edilen şüpheliyi kısa sürede yakalayan ekipler, üst aramasında 2 sahte altın, kuyumcudan alınan 3 gram altın ve 10 bin lira ele geçirdi.
Gözaltına alınan Ü.Ö, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Serkan Güner