Kırşehir'de Hırdavat Dükkanında Yangın

Kırşehir merkezindeki Uzun Çarşı'da çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, iş yerindeki boya ve tinerlerin etkisiyle hızlı yayıldı, iş yeri sahibi yaralandı.

Kırşehir'de bir hırdavat dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kent merkezindeki Uzun Çarşı'da bir hırdavat dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, iş yerindeki boya ve tinerlerin etkisiyle kısa zamanda çatıya kadar uzandı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, iş yeri sahibi H.Y'nin elinde yanıklar oluştuğu öğrenildi.

Yangın nedeniyle iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
