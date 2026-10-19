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Kirmanşah'ta çelik fabrikasında fırın patladı, Çinli yönetici öldü, 3 kişi yaralandı

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İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletinde bulunan çelik fabrikasında dün gece meydana gelen fırın patlamasında, fabrikanın Çinli yöneticisi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Patlamanın nedenine ilişkin incelemenin sürdüğü belirtildi.

İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletinde bulunan bir çelik fabrikasında meydana gelen fırın patlamasında, fabrikanın Çinli yöneticisi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan İslamabad-ı Garb Kaymakamı Ferhad Şehbazi, kentindeki 2 No'lu Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Müttahid Doğu Asya Ferroalaşım Fabrikası'nda dün gece meydana gelen olaya ilişkin bilgi verdi.

Şehbazi, patlamada fabrika müdürü ile Çin vatandaşı bir kişi ve 2 İranlı işçinin yanıklar nedeniyle yaralandığını belirtti.

Ağır yaralanan Çinli fabrika müdürünün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini söyleyen Şehbazi, diğer 3 yaralının da çeşitli hastanelere sevk edildiğini aktardı.

Patlamanın nedenine ilişkin incelemenin sürdüğü kaydedildi.

Çinli yatırımcıların da katılımıyla kurulan fabrikada, çelik sanayisinde kullanılan silisyum-magnezyum ferroalaşımı üretiliyor. Yıllık 15 bin ton üretim kapasitesine sahip tesisin, iç talebin karşılanmasına ve ithalata bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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