Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Başpehlivan Orhan Okulu Geleneği Sürdürüyor

Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Başpehlivan Orhan Okulu Geleneği Sürdürüyor
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664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Feyzullah Aktürk'ü yenerek başpehlivan olan Orhan Okulu, hamam geleneğini sürdürdü. Coşkuyla karşılandığı Bankalar Caddesi'nde tebrikleri kabul eden Okulu, amaçlarının lig güreşlerinde de şampiyon olmak olduğunu belirtti.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Feyzullah Aktürk'ü yenerek başpehlivanlığı kazanan Orhan Okulu geleneği devam ettirerek yağdan arınmak için hamamda yıkandı.

Başpehlivanlık güreşi sonrası doping kontrolü için numune veren Okulu, daha sonra Sarayiçi'nden fayton ile çıkarak kent merkezine geldi.

Bankalar Caddesi'nde kalabalık tarafından alkışlarla karşılanan Okulu, tebrikleri kabul etti, isteyenlerle fotoğraf çektirdi.

Ardından Selimiye Camisi yanındaki hamama giden başpehlivan Okulu, pehlivan hamamı geleneğini sürdürdü.

Dualarla hamama giren Okulu, yaptığı açıklamada yolda kendisini coşkuyla karşılayan vatandaşlara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Kırkpınar'ı başarıyla geride bıraktığını dile getiren Okulu, lig güreşlerinde de şampiyon olmayı hedeflediğini belirtti.

Altın kemer için çok çalıştığını ve emeğinin karşılığını aldığını anlatan Okulu, "Allah nasip etti kemeri taktık. Güreşlerimizde zirvedeyim. Elimizden gelen her şeyi yaparak ligde de şampiyon olmak istiyorum. Küçük yaşlarda bizi güreşe başlatan babamdı. Babamın emeği çok bende, o da çok heyecanlıydı galibiyeti ona armağan ettim. Bizi desteklediği için ondan da Allah razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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