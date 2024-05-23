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Kırkpınar Güreşçileri Ardahan'da Öğrencilerle Buluştu

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Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nin başpehlivanlarından Recep Kaya ve eski milli güreşçi Ramazan Demir, Ardahan'da öğrencilerle bir araya geldi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte Kaya ve Demir, spora başlama süreçleri, başarıları ve yaşadıkları zorluklar hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nin başpehlivanlarından Recep Kaya ve eski milli güreşçi Ramazan Demir, Ardahan'da öğrencilerle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Dünya Güreş Günü" dolayısıyla Ardahan Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda söyleşi düzenlendi.

Etkinliğe katılan başpehlivan Kaya ve eski milli güreşçi Demir, spora başlama süreçleri, başarıları ve yaşadıkları zorluklarla ilgili öğrencilere bilgi verdi.

Soru cevap şeklinde devam eden etkinlikte Kaya ve Demir, sporun insan hayatındaki önemine dikkati çekti.

Etkinlik, öğrencilerin Kaya ve Demir ile hatıra fotoğrafı çekmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

Ramazan Demir Recep Kaya Gençlik Ardahan Spor Spor Güncel Haberler

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