Kırkpınar'da şehitler için güreşlere eşlik eden davul ve zurna susturuldu

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 5 askerin şehit olması nedeniyle 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde davul ve zurna olmadan güreşlerin yapılmasına karar verildi.

Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılan anonsta Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 5 askerin şehit olduğu, bu nedenle güreşlerin davul ve zurna çalmadan gerçekleştirileceği duyuruldu.

Anonsun ardından şehitler için dua eden seyirciler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.