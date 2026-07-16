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Bayburt'a baraj sulaması yatırımı

Bayburt'a baraj sulaması yatırımı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bayburt'a yapılacak Kırklartepe Barajı Sulaması ile ülke ekonomisine yıllık 520 milyon lira ilave gelir sağlanacağını duyurdu.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bayburt'a kazandırılması planlanan Kırklartepe Barajı Sulaması ile ülke ekonomisine yıllık 520 milyon lira ilave gelir sağlanacağını açıkladı.

Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bayburt'umuzun verimli toprakları için dev bir adım atıyoruz. 2,4 milyar lira yatırımla Bayburt'a kazandıracağımız Kırklartepe Barajı Sulaması; 57 bin 700 dekar araziyi modern sulama ile buluşturacak, ülke ekonomisine yıllık 520 milyon lira ilave gelir sağlayacak. Hayırlı bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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