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Kırklareli Valisi Turan, Vize ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vize ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirerek vatandaşların taleplerini dinledi ve ticaret hayatının önemine vurgu yaptı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vize ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Vali Turan, Vize Kaymakamı Kemal Balaban ile birlikte esnafı ziyaret edip sohbet etti.

Esnafa bol kazançlar dileğinde bulunan Turan, esnafın ticaret hayatının can damarı olduğunu söyledi.

Turan, vatandaşlarla da sohbet edip, talepleri dinledi.

Kaynak: AA / Cengiz Civelek
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