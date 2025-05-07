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Kırklareli Valisi Uğur Turan Kamu Alımlarını Elektronik Ortama Taşıyor

Kırklareli Valisi Uğur Turan Kamu Alımlarını Elektronik Ortama Taşıyor
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, kamu alımlarının elektronik ortamda yapılmasına yönelik eğitim programına katılarak, devletin vatandaşlara daha iyi hizmet etme çabalarını vurguladı. Ayrıca, süt ve süt ürünleri üretim tesisini ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği Eğitim Programı'na katıldı.

Vali Turan, Halk Eğitimi Merkezi'ndeki eğitimde, devletin vatandaşlara daha iyi hizmet edebilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Kamuda güler yüzle, azimle, aşk ve şevkle görev yapanlara teşekkür eden Turan, artık kamu kurumlarının tüm alımlarını elektronik ortamda gerçekleştirdiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Kırklareli Defterdarlığı görevlerince kamu personeline eğitim verildi.

Vali Turan, süt ve süt ürünleri üretim tesisini ziyaret etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde süt ve süt ürünleri tesisini gezdi.

Turan, Bahçıvan Gıda Üretim Tesisleri'ni ziyaret ederek, Bahçıvan Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'dan üretim ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ile İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca da yer aldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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